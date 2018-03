Legendarisch Café De Zwaan is niet meer 21 maart 2018

02u24 0 Langemark-Poelkapelle Eindelijk was het zover: Café De Zwaan ging gisteren onherroepelijk tegen de vlakte, het einde van een tijdperk.

De legendarische kroeg werd twee jaar geleden gekocht door projectontwikkelaar C&C Construct, die op de site binnenkort acht moderne appartementen bouwt. Het leegstaande pand was al geruime tijd klaar voor de sloop, maar in het kader van het herdenkingsjaar 2017 was de bouwheer akkoord gegaan om de sloop uit te stellen. Tot gisteren dus. "Het was ook wachten op de Watergroep die het water moest afsluiten. Als dat vroeger was gebeurd, dan hadden we het al een maand eerder afgebroken", aldus Carlos Beyls van C&C Construct. Veel Poelkapellenaars hebben goede herinneringen aan het café en zien het niet zonder enige emotie verdwijnen. Een van hen is Laurent Hoornaert, die met alle Poelkapelse verenigingen maar liefst 24 activiteiten organiseerde in het leegstaande pand. "De Zwaan was hét beeld van de heropbouw van ons dorp na de Eerste Wereldoorlog. Op bijna alle postkaarten had het gebouw een prominente plaats. Gelukkig hebben we een jaar lang met volle teugen afscheid kunnen nemen. De goede herinneringen zullen blijven, want zelfs de jongste generatie KSA-leden en Chiroleden hebben er heel wat leuke weekends beleefd. Een bladzijde is nu omgedraaid, maar de herinneringen blijven." (DCH)