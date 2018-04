Leerlingen luisteren ademloos naar verhaal van professor Puffendorf 25 april 2018

De gemeentelijke ouderraad en de jeugddienst hebben het ontspanningsmoment 'Ommekeer' georganiseerd voor alle eerstes en tweedes van de Langemark-Poelkapelse scholen. Het was een muzikaal verhaal gebracht door Staf Coorevits van 'vzw De Klaboem'. "In het verhaal vertelt Madame Puffendorf honderduit over haar uitvindingen. Als ze een dagje weg is, blijft in het laboratorium alleen haar jaloerse assistent achter, en dan gaan de poppen aan het dansen", vertelt voorzitter van de ouderraad Kristien Vandenberghe.





(DCH)