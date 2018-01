Leerlingen De Ooievaar tegen 2021 in nieuw schoolgebouw 19 januari 2018

02u49 0 Langemark-Poelkapelle Vrije Basisschool De Ooievaar aan de Nieuwplaats in Poelkapelle krijgt tegen 1 september 2021 een gloednieuw gebouw van 3 miljoen euro.

Wie onlangs nog in de school kwam, zal het ermee eens zijn: de infrastructuur heeft zijn beste tijd gehad.





"Het bestaande gebouw aan de Nieuwplaats is momenteel nog eigendom van de gemeente, maar tegen Pasen zal vzw Onze-Lieve-Vrouw daar eigenaar van worden", vertelt directeur Luc Vanbeselaere. "Dat is de eerste fase in een groter proces. We hopen tegen de zomer van 2019 te kunnen starten met de bouw van een sanitair blok, waarna het oude pand tegen de vlakte gaat. Drie maanden later zouden we dan willen beginnen met het optrekken van een passief schoolgebouw", aldus Vanbeselaere.





Om die periode te overbruggen, zullen de leerlingen tijdelijk les krijgen in containers. In een latere fase zal werk worden gemaakt van een sporthal, op de plaats waar de buitenschoolse kinderopvang momenteel is. Er werd zopas nog 135.800 euro overheidssubsidies toegekend. Voor de rest van het bedrag geeft de gemeente een renteloze lening. (DCH)