Langemarkse huisartsen bundelen krachten De Langemarkse huisartsen Melissa Vermeersch, Kristof François, Mia Van Assche en Patrick Wyseur werken voortaan samen vanuit Artsenhuis De Linde, hun gloednieuwe gezamenlijke praktijk op het Zwijnemarktje. Christophe Deconinck

22 januari 2019

De vier huisartsen werken al verschillende jaren intens samen, maar hadden tot voor kort nog elk hun eigen praktijkruimtes op verschillende locaties. Om sneller elkaars dossiers te kunnen raadplegen, indien nodig, werkten ze al geruime tijd met een gemeenschappelijk computerprogramma. Dat was voor hen de opmaat voor een geïntegreerde samenwerking. Dat krijgt nu een vervolg met de start van een groepspraktijk op één locatie.

Artsenhuis De Linde is gevestigd op Markt 8 in een gloednieuw gebouw waar een secretariaat en vijf kabinetten in zijn ondergebracht.

Vaak zijn patiënten wat behoudsgezind, wat de keuze van hun arts betreft en daarom heeft iedereen de vrijheid om een arts naar keuze te raadplegen. Wie bij dr. Vermeersch of dr. François terecht wil, kan dat zowel op afspraak als tijdens de vrije raadplegingen. Dr. Van Assche blijft vasthouden aan de vrije raadplegingen, terwijl dr. Wyseur enkel op afspraak werkt. Een overzicht met de uurregelingen wordt aangeboden in het artsenhuis en op de website www.artsenhuisdelinde.be. In het gebouw zullen ook een psychologe, een diëtiste en een relaxatiecoach kunnen worden geraadpleegd. Dat aanbod zal in de toekomst eventueel nog verder worden uitgebreid.

Niet onbelangrijk : voortaan geldt voor de vier artsen één (nieuw) telefoonnummer: 057 79 79 81. De wachtdienst blijft bereikbaar op het nummer 1733.