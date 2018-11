Langemark herdenkt in stijl CHRISTOPHE DECONINCK

09 november 2018

Wie op Wapenstilstand een stijlvol eerbetoon wil brengen aan de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, kan in Langemark kiezen uit maar liefst zeven ceremoniële herdenkingen. Reeds op zaterdagavond om 19 uur zal een vredesboom worden geplant bij de Duitse militaire begraafplaats. Op zondag 11 november start om 7.50 uur een 'Dawn Service', bij het opkomen van de zon, op Poelcapelle British Cemetery. Enkele uren later kunt u om 10.30 uur naar de jaarlijkse herdenkingsviering in de Sint-Pauluskerk in Langemark of naar de Guynemerherdenking in Poelkapelle die start om 10.45 uur, dan wel naar de herdenkingsplechtigheid aan het monument der gesneuvelden op het Zwijnemarktje in Langemark, van 11 tot 11.15 uur, waar de vernieuwde gemeentelijke militaire monumenten zullen worden inhuldigd, waar dankzij historisch onderzoek enkele namen van slachtoffers konden worden toegevoegd. Om 11.30 uur volgt een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats en aan het monument te Poelkapelle. De reeks met plechtigheden wordt afgesloten met een ceremonie aan de Tank Memorial Ypres Salient op het Guynemerplein in Poelkapelle om 17 uur, gevolgd door de herdenking aan het Welsh National Memorial Park in het Hagebos om 18 uur.