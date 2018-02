Kunstenaar vindt trouwring in veld (en denkt dat hij van WO I-soldaat is) 27 februari 2018

02u34 0 Langemark-Poelkapelle Jan Fieuw (42) uit Langemark-Poelkapelle heeft een trouwring gevonden die wellicht een soldaat uit WO I toehoort. De kunstenaar deed de ontdekking in een akkerveld terwijl hij op zoek was naar granaatbolletjes die hij gebruikt in een kunstproject.

Afgelopen weekend vond Jan Fieuw het kleinood op een stuk akker tussen Langemark-Poelkappele en Ieper. "Ik was net bezig met een project voor een Australiër toen ik plots iets zag blinken", klinkt het. "Het bleek een ring die in een watergeul lag. Op die plaats heb ik wel al meer vondsten gedaan, die door het stromend water bloot komen te liggen." Jan denkt dat de trouwring van een soldaat is. "Er staat jammer genoeg geen naam in, maar de kans lijkt mij klein dat een boer die ring verloor. De ring is in ieder geval uit goud gemaakt. Ik heb hem binnengebracht bij een juwelier die zal proberen te achterhalen hoe oud de ring is."





Jan Fieuw is de man achter het kunstproject 'A Message in a Poppy'. Daarbij smelt hij loodjes die werden gebruikt in een granaat om tot een klaproos. Die loodjes liggen overal in het landschap verspreid. Jan gaat ernaar op zoek in de buurt van een plaats waar iemand is gesneuveld. De met die loodjes gemaakte poppy wordt dan opgestuurd naar familie van de gesneuvelde en zo bekomen die een tastbare souvenir.





Wie meer info heeft over de ring kan contact opnemen met fieuwjanphotography@hotmail.com (CMW)