Kunst in de kerk in Langemark 22 november 2018

De Kunstkring 20-10 Langemark-Poelkapelle heeft een tentoonstelling gemaakt over het einde van de oorlog. Fotografie, beelden, schilderijen, textiel en graffiti kwamen aan bod en dit dankzij pastoor Bart Demunck, die onderdak gaf aan de expo in zijn prachtige Sint Paulus Kerk in Langemark. We zien er werken van onder andere Hendrik Cherchye, Regine Claerhout, Geert Vlaminck, Phillipe Demey, Wim Mouton, Eric Verbrugge, Albert Denturk, Caroline Dewilde, Kurt Talloen, Lieve Meyfroodt, Melissa Mommerency, Annie Verlet, Jef Pollée en Ludwig Leupe. De kerk is iedere dag open van 9 tot 17uur en dit tot 25 november.





(EFW)