Kompanen van Tuur de visboer nu ook vrijgelaten 11 augustus 2018

02u36 0

Twee mannen van 35 en 27 die in de cel zaten omdat ze in opdracht van Kurt S. (45) uit Langemark diens vrouw een pak rammel gaven, zijn gisteren door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. De Avelgemnaar en de man uit Menen zullen zich later wel voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Volgens de vrouw werd ze geslagen en probeerden de twee haar te wurgen. Het geweld moest ertoe leiden dat het slachtoffer ermee instemde om de helft van een erfenis van 500.000 euro terug te betalen aan Kurt S., alias Tuur de visboer. Kurt S. zat vier maanden in de cel. Hij is al bijna twee maanden weer op vrije voeten, in afwachting van zijn proces. De knokploeg wordt verdacht van poging tot doodslag. (VHS)