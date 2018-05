Koelruimte in groenteloods vernield na laswerken 19 mei 2018

In Poelkapelle is een deel van een loods op het land- en tuinbouwbedrijf van Wim Versavel uitgebrand. Het vuur ontstond iets voor 15 uur in de Steenstraat en zorgde voor een grote, zwarte rookpluim. Politie en brandweer vroegen buurtbewoners ramen en deuren gesloten te houden. De brand woedde in een deel van de loods waar zo'n 450 houten kisten met prei en witte knollen in een grote koelruimte opgeslagen waren. Wim Versavel had er even voordien met een las- of soldeerpost een herstelling uitgevoerd. Wellicht bleef een gloeiende genster smeulen en zette de isolatie van de koelruimte in brand. Het was zijn echtgenote die het vuur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Na ongeveer één uur hadden de spuitgasten de brand onder controle. Twee andere loodsen werden volledig gevrijwaard. Er raakte niemand gewond. In de koelruimte zijn de bewaarde groenten en de technische installatie wel volledig vernield. De groenteteler zal voorlopig op zoek moeten naar een andere koelruimte om de groenten voor de veiling te bewaren. Enkele Poolse gastarbeiders die op het bedrijf overnachten, kregen de raad om tijdelijk een andere slaapplaats te zoeken. (LSI)