Klapz-vertelavonden 14 juni 2018

Na tien edities 'Klapz' vertelavonden maken de Teams Onstpannen van Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke de balans op en laten ze een hele zomer lang de beste vertellers, die al de revue passeerden, opnieuw opdraven. Op vrijdagavond 15 juni brengt Miguel Bouttry op de hoeve van Koen Verdru en Katrien Missine een tragisch liefdesverhaal met als titel 'De Klap'. Hij wordt hierbij muzikaal ondersteund door Myrddin De Cauter. Cultuurfanaten worden vanaf 20 uur ontvangen op de hoeve langs Cayennestraat 88 in Langemark. Inschrijven kan via cultuur@langemark-poelkapelle.be of klapz@zonnebeke.be of op 057/49.09.45. De volgende vertelavonden vinden telkens plaats op vrijdag en staan gepland op 5 juli in Beselare, 12 juli in Poelkapelle, 19 juli in Zonnebeke en op 26 juli en 24 augustus in Bikschote. (DCH)