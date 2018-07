Klapz-vertelavond met duo gerenommeerde verhalenvertellers 25 juli 2018

02u45 0

Een zomer lang nodigen de Teams Ontspannen van Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle de beste vertellers uit, die in de voorbije tien edities van de 'Klapz' vertelavonden het publiek wisten te bekoren. Op donderdagavond 26 juli brengen 'woordtovenaar' Tom Van Mieghem en 'woorddanseres' Mia Verbeelen 'Een fantastisch geschenk', een selectie van de beste verhalen die ze tijdens hun jarenlange vertelcarrière hebben verzameld.





Beiden zijn gerenommeerde verhalenvertellers, die zowel in Vlaanderen als in Nederland worden geroemd. Voor slechts 5 euro kun je vanaf 20 uur terecht op de hoeve van Dominik Decock en Greet Gaeremynck, Diksmuidestraat 13 in Bikschote. Inschrijven kan per mail via cultuur@langemark-poelkapelle.be of klapz@zonnebeke.be of telefonisch op 057/49.09.45. De laatste vertelavond staat gepland op 24 augustus, op de hoeve van Piet Hooijmans en Karina Verhelle in Beselare. (DCH)