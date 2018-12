Klacht van Tope 8920 over stemmingen 'ongegrond' verklaard Kartel Tope 8920 meldde onregelmatigheden bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die de klacht nu van tafel veegt Christophe Deconinck

26 december 2018

14u26 0 Langemark-Poelkapelle Het blauwgroene kartel Tope 8920 kwam twee stemmen te kort om een derde zetel in de wacht te slepen in de gemeenteraad. Gisteren werd bekend gemaakt dat het verzoek om de verkiezingsuitslagen te herbekijken ongegrond werd verklaard.

Toen het nieuws naar buiten kwam dat Tope 8920 de uitslag van de verkiezingen in twijfel trok, werd dit door de meerderheid niet met applaus onthaald. Volgens Tope hadden zich onregelmatigheden voorgedaan bij het tellen van de stemmen. Daarom dienden zij zeven weken na de verkiezingen een verzoek in bij de Raad voor Verkiezingsuitslagen, in de hoop een hertelling af te dwingen.

Uit het rapport van de Raad blijkt nu dat er onvoldoende bewijs is voor de onregelmatigheden die zich in de telbureaus zouden hebben voorgedaan. Doordat er in de PV’s van de telbureaus, noch in het PV van het hoofdbureau de dag zelf geen opmerkingen werden geformuleerd door getuigen, besliste de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat het ingediende bezwaar ontvankelijk is, doch ongegrond. De verkiezingsuitslag van zondag 14 oktober blijft dus geldig.

De voorzitter van Tope 8920 Laurent Hoornaert reageert voorzichtig. “Omwille van de eindejaarsperiode gaan we deze beslissing pas volgend weekend in groep bespreken en analyseren. We zullen pas dan laten we weten of we al dan niet berusten in het vonnis.” De kans dat Tope 8920 nog naar de Raad van State trekt, is dus niet onbestaand. Eerder werd de blauwgroene partij door de zittende meerderheid aangespoord om hierover zo snel mogelijk en open te communiceren. Vooral burgemeester Alain Wyffels (CD&V) en zijn opvolger Lieven Vanbelleghem (CD&V) benadrukten dat ze het onsportief zouden vinden mocht Tope 8920 naar een hogere instantie willen trekken, omdat de installatie van het nieuwe gemeentebestuur hierdoor moet worden uitgesteld.

N-VA kopstuk en potentieel toekomstig schepen voor Financiën Dominique Cool komt scherp uit de hoek. “Geen hertelling dus. We hadden niet anders verwacht. Heel het bezwaar van de bezwaarmakers is te herleiden tot ‘simpel gezever’, dat het bemoeilijken de installatie van het nieuwe schepencollege als doel heeft. Tope beweerde niet over één nacht ijs te gaan bij het indienen van hun klacht, maar het ziet er eerder naar uit dat ze door het ijs zijn gezakt.”

Hoe dan ook wordt het nog even afwachten op de beslissing van Tope 8920 om al dan niet naar de Raad van State te trekken.