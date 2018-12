Kerstmarkt om de Tank van Poelkapelle op de baan te houden

13 december 2018

In het centrum van Sint-Juliaan organiseren Fanny Boone en Hadewig Brouckaert wat misschien wel - in oppervlakte - de kleinste kerstmarkt van Vlaanderen zal worden. Twee weekends op rij, van vrijdag 21 tot en met zondag 30 december kun je telkens drie dagen terecht in Happiness, de wellness- en kadoboetiek van beide dames langs Brugseweg 55 voor het ultieme kerstcadeautje. Alle opbrengst gaat naar de ‘Tank van Poelkapelle’, die kampt met onverwachte technische tegenslagen en waar nieuwe onderdelen voor nodig zijn om die operationeel te houden. Ze brengen er onder meer zelfgemaakte suikerwafeltjes en ‘Lukken’ aan de man en zullen allerhande gerechten bereiden om de innerlijke mens te versterken. Surf voor meer info naar de Facebookpagina van Happinness Sint-Juliaan.