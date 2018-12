Kerstcorrida zonder kerstmutsen Loopwedstrijd door de straten van Langemark lokte heel wat deelnemers Christophe Deconinck

09 december 2018

16u39 0 Langemark-Poelkapelle Met de blik op de hemel gericht, stonden de deelnemers van de achttiende kerstcorrida te wachten aan de start. Hun vrees bleek ongegrond, want de dreigende regenwolken trokken braafjes voorbij.

De organisatoren van vzw De Vrije Sporters hadden de juiste dag uitgekozen voor hun winterse loopwedstrijd. Vreemd genoeg viel ook dit jaar geen enkele kerstmuts te bespeuren, zelfs niet tijdens de joggingssessie waar lang niet alle deelnemers getrainde en bikkelharde atleten bleken te zijn. Bij de jeugd kwamen 70 enthousiaste lopertjes over de eindmeet. Zij werden gevolgd door de 250 deelnemers van de eigenlijke wedstrijd, die over een afstand van 9,5 kilometer streden voor de titel. Bij de heren kwam Karel Moerman als eerste over de meet, gevolgd door Kevin Brysbaert en Alexander Lietaert. Charline Vanneste was de snelste bij de dames, met Ilse Geldhof en Nele Louwage in haar kielzog. Kobe Wittouck en Julie Voet waren dan weer de snelsten onder de joggers.

Achteraf verbroederden heel wat amateurs en professionals in Den Tap, waar de meeste sportdrankjes werden ingeruild voor een glaasje jenever of glühwein.