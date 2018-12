Kerstcorrida door de straten van Langemark Redactie

06 december 2018

Joggen, rennen of sprinten in de winterkou. Geen reden is beter om achteraf wat te bekomen bij een glühwein of een glaasje jenever. Hoewel, erg veel reden om zich op te warmen zullen de deelnemers van de kerstcorrida op zondagnamiddag 9 december niet hebben, gezien de voorspelde zachte temperaturen. Dit jaar organiseert VZW De Vrije Sporters Langemark hun corrida in het dorpscentrum van Langemark voor de achttiende keer. Om 13.30u start de loopwedstrijd voor jongeren, met als meest recente geboortejaar 2011. Die ‘loopkoers’ wordt om 14.15u gevolgd door de joggingsessie over een afstand van 4,250 km waar iedereen aan kan deelnemen. Om 15u start de eigenlijke kerstcorrida, over een afstand van 9,5 km. Alle deelnemers ontvangen een naturaprijs, maar de snelsten lopen weg met een aandeel uit de pot van 5000 euro aan geld- en naturaprijzen.

Surf voor meer info naar www.kerstcorrida-langemark.be.