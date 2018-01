Jungle Jump ontruimd na rookontwikkeling OVERBELAST ELEKTRICITEITSNETWERK VERPEST NAMIDDAG SPELENDE KINDEREN LIEVEN SAMYN

02u37 0 Lieven Samyn Mama Kimberley Foubert uit Ieper met kinderen Jayden (6), Dylan (4) en Tyler (2). Langemark-Poelkapelle De sporthal van Langemark-Poelkapelle is gisteren namiddag ruim een uur lang ontruimd. Oorzaak was een overbelast elektriciteitsnetwerk dat voor rook zorgde. Op dat ogenblik genoten honderden kinderen en hun ouders op springkastelen van het pop-up event Jungle Jump.

Rond drie uur merkten werknemers van de sporthal in de Boezingestraat rook op dat vanuit de valse plafonds kwam. Veiligheidshalve sloeg men meteen alarm en snelde de brandweer ter plaatse. In de sporthal was op dat ogenblik Jungle Jump, een pop-up evenement dat de sporthal met zo'n vijftien springkastelen omtoverde tot een waar springparadijs, volop aan de gang. "We vroegen meteen alle aanwezigen de sporthal te verlaten", klinkt het bij Patrick Devoogdt van de Langemarkse brandweer.





"Dat verliep rustig en vlot. Het probleem was dat het intern elektriciteitsnet van de sporthal gedeeltelijk overbelast raakte door een slechte verdeling van de stekkers over de stopcontacten. Bovendien bleek een kabelhaspel niet helemaal uitgerold. Het net raakte oververhit, sommige stopcontacten begonnen te smelten, enz." De kinderen en ouders merkten niets van de rook maar moesten in de aanpalende cafetaria of in de inkomhal wachten. Veel informatie kwam er evenwel niet, tot ongenoegen van sommigen.





Het beloofde halfuurtje oponthoud werd drie kwartier, een uur, enz. Voor sommige ouders was het té lang wachten.





Zij dropen met ontgoochelde kinderen af. Wie al had betaald en niet lang van de springkastelen had kunnen genieten, kreeg het inkomgeld van vijf euro terug.





Lieven Samyn Ouders en kinderen verzamelden na de rookontwikkeling in de gang aan de sporthal.

Geen springkastelen

Uiteindelijk gingen na 75 minuten de deuren opnieuw open. Enkele springkastelen die stroom moesten krijgen van het deel van het getroffen elektriciteitsnet bleven evenwel tegen de grond. Ook dat zorgde voor gemor bij enkele ouders. "De kinderen zijn toch blij dat ze opnieuw kunnen ravotten", klinkt het toch positief bij Kimberley Foubert (27) uit Ieper. Zij was samen met kinderen Jayden (6), Dylan (4) en Tyler (2) naar Langemark-Poelkapelle afgezakt.





"De kinderen speelden tijdens de wachttijd wat in de inkomhal. Ze waren al bij al braaf."





Als compensatie voor de hinder kregen alle aanwezige kinderen een snoepje of zakje chips. "Er raakte één circuit overbelast en de zekering schakelde niet uit", schetste organisator Dries Delsart van Jungle Jump het probleem. "De ontruiming was puur preventief, er was nooit iemand in gevaar. We zorgden voor een grondige check-up vooraleer we de deuren opnieuw openden. We deden daarnaast ons best om alles zo goed mogelijk op te lossen. Morgen (vandaag, red.) zullen alle problemen dankzij een tweede verdeelkast volledig opgelost moeten zijn."





Lieven Samyn Na de heropening bleven enkele springkastelen noodgedwongen tegen de grond.