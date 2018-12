Jozef en Jeanne 60 jaar getrouwd Redactie

06 december 2018

Jozef Neirynck en Jeanne Dewulf hebben hun 60-jarig huwelijk gevierd. Jozef werd geboren in Meulebeke op 2 juli 1926, Jeanne op 11 december 1928 in Langemark. Ze huwden op 18 november 1958 in Langemark en baatten een landbouwbedrijf uit tot 1990. Toen verhuisden ze naar de Zonnebekestraat in het centrum van Langemark.Ze kregen twee dochters, Ann en Hilde, en hebben ondertussen ook vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.