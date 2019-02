Jonny en Jeannine vieren hun Gouden jubileum Christophe Deconinck

22 februari 2019

08u15 0

In het kasteel van Langemark werd een echtpaar rasechte ‘Buskanters’ in de bloemetjes werd gezet. Jonny en Jeannine Vanacker – Dumoulin zijn beide geboren en opgegroeid in Madonna, waarna ze langs de Stadensteenweg zijn gaan wonen. Jeannine heeft lange tijd in de textielindustrie in Frankrijk gewerkt, om uiteindelijk huismoeder te worden en zich over het gezin met twee zoons te ontfermen. Naast breien voor de Roemeense armen en bakt ze al 60 jaar wafels voor goede doelen.

Jonny wordt tot op vandaag aangesproken als ‘meester Vanacker’. In zijn jonge jaren was hij een fervent basketter, wat ook later de favoriete sport van zijn twee zoons zou worden. Hij zou onder meer een tijd lang drijvende kracht in het St-Maartenscomité worden.

Hij gaf van toen hij 21 was les in Madonna, tot 1985, wanneer hij directeur werd van de VBS Madonna en St-Juliaan. Waar hij de bijnaam ‘Straffe Johny’ heeft meegekregen. Toen Johny afscheid nam als directeur werd er zelfs een biertje naar hem genoemd. Bij de huldiging nam schepen Marleen Soete de rol van ceremoniemeester op zich.