Jonge schrijvers vallen in de prijzen 14 maart 2018

Vorige week vrijdag vond in de raadszaal van Langemark de prijsuitreiking plaats van de grote teken- en opstelwedstrijd van het Davidsfonds. De jonge journalisten en romanciers in spe uit het basisonderwijs ontvingen een boekenpakket van het Davidsfonds. De leerlingen van het vierde leerjaar en ouder in hun pen gekropen. De laureaten uit die laatste selectie zijn Louis Depouvre uit het vierde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Bikschote, met zijn opstel 'Oscar', vijfdejaars Seth Deconinck van de Vrije Basisschool Langemark met zijn meesterwerkje 'Het leven is vallen en weer opstaan' en Juta Blomme uit het zesde leerjaar van Bikschote, die won met 'Vrienschap overleeft alles'.





(DCH)