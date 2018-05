Jonge moeder mag niet meer met auto rijden 15 mei 2018

Ondanks een grote smeekbede die een jonge vrouw gisteren richtte tot de politierechter in Veurne, kon die niet anders dan de vrouw voorgoed ongeschikt te verklaren nog met de wagen te rijden.





R.V. kampt met een drugsprobleem en werd al enkele keren onder invloed betrapt in de wagen. Ze werd onderzocht door een deskundige maar die besloot dat de vrouw nog steeds gebruikt en onder invloed is. "Ik ben nu serieus aan het afbouwen en werk er aan. Geef me alstublieft nog een allerlaatste kans", smeekte de vrouw. Waarop ze ook probeerde in te werken op de rechter zijn gemoed. "Ik heb een groot probleem om zonder rijbewijs op mijn werk te raken in Langemark. En ik kan mijn kindje niet afzetten in de crèche. Dan moet mijn zus dat doen en zal zij ook te laat komen op haar werk. Het zou een ramp zijn." De rechter liet zich niet vermurwen. "Ik kan je geen nieuwe kans meer geven. Ik kan je niet toelaten tot het verkeer. Je bent nog onder invloed, wat als je zo een ongeval veroorzaakt?"





De vrouw werd definitief rijongeschikt verklaard en kreeg nog een geldboete van 3.400 euro, slechts 200 effectief. (JHM)