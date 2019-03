Jong schrijftalent valt in de prijzen Het Davidsfonds maakt de winnaars bekend van de grote teken- en opstelwedstrijd Christophe Deconinck

18 maart 2019

21u02 0

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde het Davidsfonds de lokale jonge journalisten en romanciers in spe uit voor de prijsuitreiking van de grote teken- en opstelwedstrijd. In de raadszaal van het gemeentehuis deelden Davidsfonds voorzitter Peter Peene, burgemeester Lieven Vanbelleghem en schepen van cultuur Johan Vanysacker boekenpaketten uit voor de mooiste tekeningen en de meest pakkende opstellen.

De laureaten met de vlotste pen waren zesdejaars Loize Vermeersch uit Sint-Juliaan met een opstel over René Magritte, vijfdejaars Jackie Callewaert uit Ter Berken Langemark met ‘de G.H.KC.’ en Lotte Serruys uit het vierde leerjaar in VBS Madonna met haar meesterwerkje ‘De Medailles’. Ook alle vijftien kinderen van de lagere graad die hun creativiteit hadden aangetoond met kleurpotloden vielen in de prijzen.