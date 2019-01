Jarne krijgt 3.000 euro voor medicijnen tegen epilepsie Inzamelactie van breiclub voor jongetje met zeldzame genetische aandoening, levert 3.000 euro op.

Christophe Deconinck

11 januari 2019

10u19 0

Op aansturen van Elsje Titeca, zetten de dames van breiatelier VIVA-STV zich maandenlang in om centen in te zamelen voor het goede doel. Dat deden ze, in tegenstelling tot heel wat verenigingen in Vlaanderen, niet in het kader van de Warmste Week, omdat ze een heel specifiek doel voor ogen hadden : de kleine Jarne Blondel, die lijdt aan het syndroom van Dravet. Door zijn aandoening krijgt Jarne epileptische aanvallen en de medicijnen hiervoor kosten handenvol geld. Die zware financiële last wordt nu tijdelijk wat verlicht met de 3.013,50 euro die de breiclub heeft ingezameld.

Riet Van Loock licht toe hoe ze het geld bijeen hebben gekregen. “We vonden twee sponsors en haakten en breiden zelf zeepzakjes en geldbeugels, maar ook knuffeltjes die we zijn gaan verkopen. Verder waren we steevast aanwezig op de rommel- en kerstmarkten en deden we beroep op heel wat zelfstandigen uit de regio, die ons hielpen om ze aan de man te brengen. We kennen de kleine Jarne via zijn grootouders, Dirk en Eliane Gesquière uit Madonna. We sloten ons niet aan bij Music For Life, omdat we het ingezamelde geld dan via een vzw tot bij Jarne moeten zien te krijgen, wat geen optie was.” De uitreiking gebeurde in het stoffen- en handwerkwinkel Framalo in Houthulst.