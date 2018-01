Inbrekers moeten slachtoffer 11.260 euro schadevergoeding 02u35 0

De rechter in Ieper heeft drie Roma veroordeeld tot twee jaar cel en een geldboete van 1.600 euro voor een juwelendiefstal en drie inbraakpogingen. Een van hen werd bij verstek veroordeeld. De drie mannen zijn Serviërs die naar onze contreien verhuisden en in bende opereerden. Ze belden aan bij hun slachtoffers. Als er werd opengedaan, vroegen ze om water. Als de deur dicht bleef, braken ze binnen. Op 1 augustus dit jaar sloegen ze zo toe in Langemark-Poelkapelle, waar ze juwelen en geld konden buitmaken. Wat later die maand probeerde het trio hetzelfde op drie plaatsen in Ieper. Die pogingen mislukten. Twee van de drie verschenen voor de rechter. Hun advocaat probeerde de situatie te kaderen. "Het is voetvolk dat hier staat, terwijl de leiders van de bende de dans ontspringen", klonk het. De rechter veroordeelde de drie tot twee jaar cel en een geldboete van 1.600 euro. Voor de man die verstek liet gaan, is alles effectief, terwijl voor de andere twee enkel de tijd dat ze in voorarrest doorbrachten als effectief wordt beschouwd. De daders moeten het slachtoffer uit Langemark-Poelkapelle een schadevergoeding van 11.260 euro te betalen. (CMW)