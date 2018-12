Huis volledig verwoest door brand, hond gered door brandweer Redactie

14 december 2018

20u31 0 Langemark-Poelkapelle In de Boezingestraat in Langemark-Poelkapelle brak deze namiddag omstreeks 16 uur brand uit in een huis. Het huis ging zo goed als volledig in vlammen op. De brandweer slaagde er wel in om de hond van de eigenaar te redden, de bewoner zelf was niet thuis.

Een voorbijganger merkte vrijdagnamiddag omstreeks 16.00 uur op dat er brand was ontstaan in het huis en verwittigde de hulpdiensten. “Toen we arriveerden sloegen de vlammen al door de ramen van de woning”, zegt Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. “We hebben meteen het vuur bestreden langs verschillende kanten maar konden niet voorkomen dat het huis zo goed als volledig afbrandde.”

“Ik weet niet wat er fout gelopen is want ik was niet thuis”, vertelt een erg aangeslagen bewoner Johnny Van Brussel. Mijn vogels en al mijn materiaal zijn verloren gegaan, dit is een ramp.” Toen het vuur zo goed als geblust was en de brandweer de woning kon betreden vonden ze de hond van de eigenaar levend terug. “Een dierenarts is ter plaatse gekomen voor een medische check-up van het huisdier.”

Ook de woning ernaast liep rook- en waterschade op, ook daar was niemand aanwezig tijdens de brand. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De bewoner liet wel weten dat zijn palletkachel de hele dag aanlag, mogelijk is daar iets fout gegaan. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Door de zware brand was de Boezingestraat urenlang afgesloten voor het verkeer.