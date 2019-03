Heraanleg nieuwe dorpskern zit op schema Christophe Deconinck

19 maart 2019

22u44 0 Langemark-Poelkapelle Om het centrum van Langemark te vernieuwen, wordt momenteel met man en macht aan beide kanten van de Markt gewerkt.

In het centrum van Langemark blijven de werken vooruitgaan. Vooral rond de Markt is bijzonder veel bedrijvigheid. Tussen het marktplein en de Zonnebekestraat wordt riolering aangelegd. Ondertussen is een ploeg druk bezig met de afwerking en indien nodig zelfs herstellingen uit te voeren.

De zone op de markt aan apotheek Omni-Chimie zal deze week worden opengesteld om dienst te doen als parkeerplaats. Tegelijk wordt de Zwijnemarkt opgebroken, samen met de voorkant van het kerkplein, waar ondertussen gestart wordt met het aanleggen van nieuwe paden. Uiteindelijk krijgt de Zwijnemarkt nieuwe parkeerstroken. De Kasteelstraat (vanaf de Statiestraat tot aan het gemeentehuis) krijgt binnenkort een finale aanblik, want daar wordt nu de bovenbouw afgewerkt. Aan artsenhuis Ter Linde worden de voetpaden en de rijweg aangelegd in natuursteen.