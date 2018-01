Heisa rond Guynemerpaviljoen sleept aan AANNEMER DOET BEKLAG OVER BOUWHEER IN BRIEF AAN GEMEENTE CHRISTOPHE DECONINCK

20 januari 2018

02u45 0 Langemark-Poelkapelle Aannemer Isi Lemahieu heeft in een brief aan de gemeente zijn beklag gedaan over de bouwheer van het Guynemerpaviljoen. "Ik heb nog geen euro gezien. En dan verwijt hij mij ook nog dat ik de werf in de steek heb gelaten." Architect Patrick Devoogdt, de man achter het project, gaat in de verdediging.

Op de hoek van de Brugseweg en de Wallemolenstraat wordt met man en macht gewerkt om het museum ter ere van de Franse WOI-jachtpiloot Georges Guynemer nog voor 17 maart af te krijgen. Het project wordt geleid door privéinvesteerder en architect Patrick Devoogdt en zijn partner An Parrein onder de noemer VOF Guynemer. Het project krijgt financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de medewerking van het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle. Eerder deelde de bouwheer in onze krant mee dat de bouwwerken vertraging hadden opgelopen omdat een niet nader genoemde aannemer de werf vroegtijdig had verlaten voor een andere opdracht. Daardoor was de geplande deadline van 11 september 2017 onhaalbaar geworden.





'Nog geen cent gezien'

Isi Lemahieu uit Kemmel is een van de aannemers die intussen de revue zijn gepasseerd. Hij voelt zich geviseerd door de uitspraken van Devoogdt en heeft een brief taan het schepencollege geschreven. In de brief verklaart hij dat hij nog niet betaald werd voor het geleverde werk. "Ik heb de bouwheer uit de nood geholpen. In vijftien dagen hebben we meer dan 500 werkuren achter de rug en hebben we voor tienduizenden euro's bouwmaterialen verwerkt," aldus Lemahieu. "Hoe kan het dat een pas opgerichte VOF die een smak subsidies krijgt, niet in staat is om mijn factuur te betalen? Ik héb gewerkt aan het museum zelf, waarvoor er subsidies zijn."





'Onterechte aantijging'

Patrick Devoogdt gaat in de verdediging. "Mijn partner en ik staan in voor de financiering van de delen die niet tot het museum behoren. Het team van aannemer Isi Lemahieu heeft hoofdzakelijk en bijna uitsluitend gewerkt aan die delen, waardoor zijn aantijgingen niet terecht zijn. En inderdaad, door een onvoorziene situatie tijdens de werken heb ik de betaling vooruit moeten schuiven. Maar hij was op de hoogte en hij weet dat hij zijn geld zal krijgen. Zelfs al klopt zijn afrekening niet eens. Hij heeft ook andere aannemers aangespoord om hetzelfde te doen. Dank aan alle aannemers die me op de hoogte hebben gesteld. Nu wil ik met hen naar de eindmeet", aldus Devoogdt.





Schepen van Toerisme Marleen Soete (CD&V) volgt het project. "De heer Devoogdt heeft ons al tal van facturen met betalingsbewijs bezorgd. Ze worden systematisch doorgespeeld naar het subsidiërende Toerisme Vlaanderen. De facturen lijken ons plausibel. De facturen van de firma Lemahieu zitten er nog niet bij, maar alle facturen moeten ten laatste op 31 maart doorgegeven worden."