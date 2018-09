Hang je vlag uit voor 30ste Poelfeesten 06 september 2018

02u32 0

In 1988 werden de Poelfeesten voor het eerst georganiseerd. Het feestcomité zet alle zeilen bij om van deze dertigste editie een bijzonder evenement te maken. Vijf dagen lang, van morgen tot en met dinsdag, wordt de inwoners gevraagd om vlaggen met het wapenschild van Poelkapelle uit te hangen. De vlaggen zijn voor 10 euro te koop bij het kermiscomité of via e-mail op vlag@poelfeesten.be. Morgenavond wordt het startschot gegeven met de kermisquiz om 19.30 uur. Zaterdag start de Homo Universalis-wedstrijd om 14.30 uur, naar het gelijknamige tv-programma. 's Avonds komen comedians Steven Mahieu en Piv Huvluv OC De Poelkring opvrolijken. Kaarten kosten 12 euro. Zondag is er een aperitiefconcert met de muziek van 't Guynemerkliekske, gevolgd door de stoet die om 14.30 uur vertrekt. De kermis wordt op dinsdag afgesloten met vuurwerk, terwijl café 'Den Ouden Hert' tijdelijk wordt uitgebaat als pop-up. Surf voor meer informatie naar de website van de Poelfeesten, www.poelfeesten.be. (DCH)