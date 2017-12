Guynemerpaviljoen opent pas in maart: "Aannemer heeft ons twee keer laten zitten" 02u28 0 Foto EFW Het museum rond de WOI-piloot is nog lang niet af. Langemark-Poelkapelle Het geplande museum rond WOI-jachtpiloot Georges Guynemer had eigenlijk moeten openen op 11 september tijdens zijn herdenking. Maar het museum is nog altijd in opbouw. "De aannemer heeft ons twee keer laten zitten", zegt ontwerper Patrick Devoogdt. "Nu mikken we op 17 maart."

2017 was voor Poelkapelle het grote herdenkingsjaar van WOI. Al maanden op voorhand werd aangekondigd dat het Guynemerpaviljoen, een museum rond de Franse piloot die tijdens de Groote Oorlog boven het dorp verdween, op 11 september zou openen. Maar zelfs de ruwbouw was toen nog niet af. Intussen wordt een nieuwe datum naar voor geschoven: 17 maart 2018. Ontwerper en investeerder Patrick Devoogdt legt uit waarom het project zo'n grote vertraging opliep. "De aannemer heeft ons laten zitten. Hij zei dat hij een week het werk moest staken omwille van een andere, dringende opdracht, maar het duurde uiteindelijk een maand. Net voor het kerstverlof liepen ze voor een tweede keer weg. Zo zie je maar dat sommige aannemers zelfs voor een architect niet alles doen. Ondertussen hebben we een extra aannemer aangesteld en zullen we vanaf januari met man en macht verder werken om de deadline ditmaal wel te halen." Want nu kan het snel gaan. "De benedenverdieping, waar het museum en de chocolaterie komen, is al zo goed als winddicht. De ramen zijn in productie en de dorpels liggen klaar. Tegelijkertijd worden op de verdiepingen vier flats opgetrokken met de projectnaam 'Le Vieux Charles', maar het museum heeft prioriteit."





Dominique Cool, fractieleider van N-VA, die tijdens de gemeenteraad kritiek uitte op de vertragingen, kan een nieuwe datum in zijn agenda prikken. "Ik hoop dat alleen dat ik op 17 maart tijdens de opening weer niet alleen zal staan zwaaien met mijn vlaggetje." (DCH)