Guynemerpaviljoen eindelijk open MUSEUM NOG NIET HELEMAAL AF, MAAR RESULTAAT MAG ER AL WEZEN CHRISTOPHE DECONINCK

17 maart 2018

02u35 0 Langemark-Poelkapelle Het staat eigenlijk nog in de steigers, maar toch werd het Guynemerpaviljoen gisterenavond geopend. Tot op het laatst werd er geboord en geschilderd om de deadline te halen, maar het resultaat is verbluffend. Vandaag en morgen is het museum open voor iedereen.

Het idee om een museum te wijden aan de figuur Georges Guynemer, de jonge Franse jachtpiloot die in 1917 neerstortte boven Poelkapelle, ontstond al in de jaren 60. Maar het project kwam maar niet van de grond en werd op de lange baan geschoven. Uiteindelijk zagen architect Patrick Devoogdt en zijn partner, chocolatier Ann Parrein, het potentieel: een trekpleister voor toeristen.





Ze besloten hun eigen kapitaal in de schaal te gooien. De bouw van het museum had heel wat voeten in de aarde, want na de eerste plannen om het paviljoen af te krijgen tegen eind 2015, bleek ook de opening van 11 september 2016 onhaalbaar. Met de financiële hulp van Toerisme Vlaanderen werd de museumruimte uiteindelijk toch voltooid.





IJltempo

Wie gisterenochtend het paviljoen binnenstapte, had niet geloofd dat het museum later die avond zou openen. Het gebouw ziet er langs de buitenkant nog steeds uit als een bouwwerf. En in de kelder, die dienst doet als exporuimte, werden in ijltempo nog kaders opgehangen, gaten geboord en muren geschilderd. Er moeten nog enkele zaken worden afgewerkt, maar het resultaat is nu al verbluffend. Vooral de replica van een van de vliegtuigen waar Guynemer ooit mee vloog, is erg indrukwekkend. Initiatiefnemer, bouwheer en architect Patrick Devoogdt is een tevreden man.





Chocolaterie opent later

"We hebben alles op alles moeten zetten. Het heeft ons echt bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben de deadline uiteindelijk gehaald. We hebben nog werk aan een paar details, maar wie het museum nu binnenstapt, zal moeten toegeven dat het er prima uitziet. De plafonds werken we later wel af en ook de mensen van Madoc, die de museale inrichting op zich namen, zullen de komende dagen nog werk verzetten."





Ook flats en garages

De rest van het complex, waar ook flats, garages en een chocolaterie worden voorzien, zullen in een volgende fase worden afgewerkt. "Wat de opening van het chocoladeatelier betreft, hoopt mijn vrouw om tegen vadertjesdag klaar te zijn met het project, maar ik durf er voorlopig geen datum op plakken, ik verkies om het goed te doen."





Het Guynemerpaviljoen werd plechtig ingewijd in aanwezigheid van de kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois, Paul Breyne, de commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, en tal van genodigden. Het prachtige museum, dat uitkijkt op de rotonde waar het vakkundig gerestaureerde Guynemermonument staat, wordt dit weekend voor het eerst opengesteld voor het grote publiek. Nieuwsgierigen kunnen er vandaag terecht van 10 tot 18.30 uur en morgen van 10 tot 17 uur.