Guynemermuseum zoekt gidsen Christophe Deconinck

22 februari 2019

Het Guynemerpaviljoen in hartje Poelkapelle, dat op 17 maart 2018 de deuren heeft geopend, heeft nood aan goede gidsen. Daarom organiseren het Guynemercomité, de VOF Guynemer en het gemeentebestuur een driedelige cursus waarbij alle aspecten in het museum worden behandeld, met focus op de figuur van de Franse jachtpiloot Georges Guynemer en de evoluerende technieken en tactieken in de luchtvaart tijdens WO I. De cursus wordt georganiseerd op drie donderdagen, 7 en 21 maart en 4 april, telkens om 20 uur in het Guynemerpaviljoen. Deelnemen kost zeven euro per les of vijftien euro voor de volledige cursus. Inschrijven kan nog tot 28 februari via toerisme@langemark-poelkapelle.be of op 057/49.09.41.