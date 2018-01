Gesneuvelde soldaten onder wegdek WEGENWERKEN AAN GEWESTWEG METEEN STILGELEGD CHRISTOPHE DECONINCK

30 januari 2018

02u35 0 Langemark-Poelkapelle Tijdens graafwerken aan de Houthulstseweg tussen Madonna en Poelkapelle zijn wegenwerkers op de stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog gestoten. De werken werden stilgelegd, tot het onderzoek afgerond is.

De werken aan het rioleringsstelsel onder de gewestweg tussen Poelkapelle en Houthulst slepen al geruime tijd aan. Om het wat vooruit te laten gaan, werd besloten om in twee richtingen te werken, waarbij aannemer Norré-Behaeghel het traject van de rotonde in Madonna in de richting van Poelkapelle voor zijn rekening neemt. Maar net toen de aannemer op dreef kwam, moest hij de graafmachines weer stil laten leggen, toen er vorige donderdag drie soldatenhelmen uit de Eerste Wereldoorlog tevoorschijn kwamen. Dat nieuws is nog maar net bekendgemaakt.





"De werken werden ogenblikkelijk stopgezet en de politie is onmiddellijk ter plaatse gekomen. De werkzone is zo'n 450 meter lang en de lichamen werden pal in het midden gevonden. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer de zone weer zal worden vrijgegeven en er dus weer kan worden verder gewerkt. Doordat de wegenwerkers geen experts zijn in die materie, konden ze niet met zekerheid zeggen of het om helmen van de geallieerden, dan wel om Duitse helmen ging", aldus schepen van Openbare Werken Lieven Vanbelleghem (CD&V).





Kleine objecten

Ter plaatse zijn tal van kleine objecten te ontwaren, op ongeveer anderhalve meter diepte. De ontdekking wordt bevestigd door Georges Aeck, hoofdcommissaris van politiezone Arro Ieper: "Twee van onze mensen, die vertrouwd zijn met dit soort vondsten, zijn onmiddellijk ter plaatse geweest om de eerste vaststellingen te doen." Bij dit type van meldingen is een afstapping door het parket niet noodzakelijk, gezien het overduidelijk gaat om soldaten van honderd jaar geleden.





Vondstmelding

Jan Decorte, archeoloog bij Archeo7 buigt zich ook over de zaak.





"Van zodra de melding binnenkwam, ben ik ter plaatse geweest en heb ik een archeologische vondstmelding ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed", aldus De Corte. "Voorlopig kan ik alleen bevestigen dat er inderdaad stoffelijke resten gevonden zijn, maar om hoeveel soldaten het precies gaat is nog onduidelijk, evenals hun nationaliteit. Als het een verzamelput betreft, dan zal het aantal gevonden helmen niet in verhouding staan tot het aantal lichamen. Tegen donderdag zullen we meer weten."





De schattingen over het aantal soldaten uit de Eerste Wereldoorlog die nog niet werden teruggevonden lopen sterk uiteen, maar in de Westhoek kijkt men al lang niet meer op wanneer er lichamen uit die periode naar boven komen. In 2016 werden maar liefst 55 lichamen geborgen. Algemeen wordt aangenomen dat per vier gesneuvelde soldaten er twee begraven liggen onder een zerk met een naam, terwijl een begraven ligt onder een naamloze zerk en een op vier werkelijk vermist is. Na de identificatie van de stoffelijke resten en de vaststelling van de identiteit, zal in overleg met de ambassades van desbetreffende landen worden bepaald waar de lichamen een laatste rustplaats zullen krijgen. Doorgaans worden stoffelijke resten uit de Eerste Wereldoorlog en de daarbij gevonden voorwerpen tijdelijk in bewaring worden genomen op in het kwartier Bos van Defensie te Houthulst.