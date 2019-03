Georges Vandromme wint eerste Cultuurprijs Langemark-Poelkapelle Auteur Georges Vandromme schreef in twaalf jaar acht historisch-culturele publicaties over Langemark-Poelkapelle en werd door de cultuurraad aangeduid als laureaat voor de Cultuurprijs. Christophe Deconinck

28 maart 2019

Vanuit de cultuurraad van de Baekelandtgemeente kwam het initiatief om een Cultuurprijs uit te reiken. “De start van een mooie traditie,” aldus voorzitter Peter Peene, die de eer had om de eerste trofee te overhandigen. “Heel wat inwoners van onze gemeente tonen zich van hun beste artistieke en culturele kant. Deze Cultuurprijs is een uitgelezen kans om een welverdiende pluim te geven aan verenigingen, organisaties of personen die zich op cultureel vlak bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Voor de eerste editie werden de volgende kandidaten naar voor geschoven: Ethel Vanacker, Georges Vandromme, oprichter en gewezen voorzitter van de Kunstkring 20-10 Eric Verbrugge, het Bakelandtcomité en zijn gewezen voorzitter en bezieler Michel Gheeraert, het Guynemerkliekske en Wakker voor Vrede. Uiteindelijk werd auteur Georges Vandromme door de jury aangeduid. Sinds zijn pensioen in 2006 heeft hij niet stilgezeten, met intussen 8 historisch-culturele publicaties op zijn palmares. Georges startte met de inventarisering van Kapelletjes in Langemark-Poelkapelle. In 2010 verscheen ‘Erfgoed in Langemark-Poelkapelle’, waarin hij 50 markante gebouwen en gedenktekens beschrijft, die voor de gemeente beeldbepalend zijn. In 2013 verscheen ‘Gehuchten en historische locaties in Langemark-Poelkapelle’. In het boek ‘Hoe Langemark-Poelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor’ brengen beide historici op indrukwekkende wijze hulde aan 109 slachtoffers van de Groote Oorlog. Daarna volgde 200 jaar burgemeesters in Langemark-Poelkapelle, de politieke geschiedenis van onze gemeente. Tussenin schreef schrijft hij het verhaal neer van ‘De noodlanding van Malinowski en het ontroerend vervolg’. Een sterk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog, dat zich afspeelt in de Madonna. Enkele weken geleden verscheen ‘Een wandeling langs 227 herbergen te Langemark-Poelkapelle’, een inventaris om u tegen te zeggen.” Georges ontving voor zijn verdiensten een bronzen ballerina met de titel ‘Ontluiken’, een creatie van de Oostendse kunstenares Martine Vivey.