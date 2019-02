Georges bundelt het caféverleden van Langemark-Poelkapelle in een boek: “Het heeft tien jaar geduurd, maar ze staan er alle 227 in” Christophe Deconinck

14 februari 2019

07u19 0 Langemark-Poelkapelle Auteur Georges Vandromme is de voorbije in het verleden van Langemark gedoken en heeft alle cafés die de gemeente geteld heeft tussen 1900 en nu in kaart gebracht. Zijn boek ‘Een wandeling langs 227 herbergen te Langemark-Poelkapelle’ is een bijzonder stukje gemeentegeschiedenis dat bol staat van de anekdotes en spraakmakende foto’s.

“Het is eindelijk af,” zucht Georges opgelucht. Tien jaar heeft hij gepuzzeld met foto’s, interviews en archiefstukken om een overzicht te krijgen van alle cafés die Langemark-Poelkapelle ooit gekend heeft van 1900 tot nu. Zijn verrassende en boeiende bundel brengt een bijzonder onderdeel van het gemeentelijk cultureel erfgoed onder de aandacht: een aspect van het plaatselijk dorpsleven, dat dankzij geduldig opzoekingswerk voor het eerst werd opgetekend. “Het werd tijd dat het boek uitkwam, want enkele van de mensen die ik geïnterviewd heb, zijn ondertussen al overleden.”

“Het aantal uren dat in dit werk is gekropen, is niet te tellen. Los van de vele interviews heb ik alle kranten doorgenomen en heb ik het stadsarchief van Ieper uitgekamd. Het archief van Langemark is jammer genoeg in de grote brand tijdens WO I in vlammen opgegaan, maar in Ieper vond ik een onschatbare bron: het ‘Register der Drankslijters’, dat alle cafés oplijst van 1920 tot 1952. Een document dat er per toeval moet zijn beland, want eigenlijk behoort dat toe aan het ministerie van Financiën. Maar ik heb er wel dankbaar gebruik van gemaakt.”

Cafénamen

In het boek wordt het cafépatrimonium geschetst van Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Sint-Juliaan en Madonna. Er staan honderden foto’s in, waarbij vaak gezichten uit een soms niet zo ver verleden opduiken. “Voor de ouderen wordt het een herbeleven, terwijl jongeren kunnen ontdekken hoe onze (voor)ouders een deel van hun ontspanning invulden. Tegelijk is het een ode aan de tijd van weleer. Het is opmerkelijk vast te stellen hoe vaak herbergen in de loop der tijden van naam zijn veranderd. Neem nu het welbekende Swingcafé De Kapelle in het centrum van de Guynemerparochie. Dat staat er al honderd jaar en heette achtereenvolgens ‘In St.-Lodewijk’, ‘Hof van Commerce’ en ‘Paros’. Van hoekcafé De Zwaan, dat nu tegen de vlakte ligt, vond ik een foto van hoe het er in 1905 uitzag. Uitermate fascinerend.”

Sabbatjaar

Georges heeft ondertussen al acht publicaties op zijn naam staan, maar plant nu een sabbatjaar in. “Het verleden van onze gemeente is mijn grote passie. ’s Avonds kijk ik nooit tv, behalve naar het journaal, maar zit ik over mijn archiefstukken gebogen. Volgende maand word ik 73 en ik heb mijn echtgenote beloofd het een jaar wat rustiger aan te doen. Ik zie wel of ik daarna weer aan de slag ga.”

‘Een wandeling langs 227 herbergen te Langemark-Poelkapelle’ telt 260 bladzijden en is vanaf deze week voor 22 euro te verkrijgen in de dienst Toerisme, in de plaatselijke boekhandel, via georges.vandromme@skynet.be of op 057/48.92.77.