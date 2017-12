Gemeentebestuur lanceert gratis App 02u37 0

Poelkapelle





Wie snel wil opzoeken of er tijdens het weekend iets te beleven valt in Langemark-Poelkapelle, een inlichting over de stadsdiensten wil inwinnen of informatie over een handelszaak zoekt, kan dat voortaan vliegensvlug via de City-App. Chatten met buren, een vraag stellen aan een schepen of zelfs een broodje bestellen bij de zaak om de hoek, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. De enige voorwaarde is uiteraard dat je over een smartphone of tablet beschikt. Via dit gebruiksvriendelijke communicatieplatform wil het gemeentebestuur de inwoners van de gemeente op een snelle manier in contact brengen met lokale handelaars, zorgverleners en verenigingen. De App werd ontwikkeld door het Gentse bedrijf Mobicage en wordt momenteel al door 60 steden en gemeenten gebruikt. Het gemeentebestuur draagt alle kosten die er aan verbonden zijn. Al wie dat wenst kan er dus gratis gebruik van maken.





Je vindt het handige online platform in de 'App Store' van je tablet of gsm met de naam van de gemeente als zoekterm. (DCH)