Gemeente zoekt nieuw logo 25 augustus 2018

02u23 0

Nu het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle er een nieuwe vleugel bij krijgt, heeft het gemeentebestuur besloten ook op zoek te gaan naar een nieuw logo. Schepen Marleen Soete (CD&V) motiveert waarom. "In 2019 verhuizen de laatste OCMW-diensten naar de nieuwe aanbouw. Met de fysieke versmelting van het gemeente- en OCMW-bestuur, gaan we naar één lokaal bestuur en één identiteit en hebben we dus nood aan één logo en éénzelfde huisstijl. Daarom willen we hobby-ontwerpers of professionals die bezig zijn met design de kans geven om een logo voor ons te ontwerpen. We willen hen aansporen iets eigentijds te ontwerpen dat voor herkenning en versterking zorgt van de identiteit van Langemark-Poelkapelle. Een nieuwe frisse kleur, een moderne vorm, eventueel aangevuld met een baseline."





Vergoeding

Er wordt een wedstrijd uitgeschreven, waarbij deelnemers nog voor 30 augustus een recente cv en portfolio moeten mailen naar info@langemark-poelkapelle.be. De eigenlijke ontwerpen moeten binnen tegen 15 november. Iedere ontwerper mag meerdere logo's indienen. Wie door de tweede selectieronde raakt, ontvangt een vergoeding ter waarde van 200 euro. Vervolgens zal het publiek de kans krijgen om te stemmen op één van de door de jury geselecteerde ontwerpen. De winnende ontwerper rijft een bijkomende vergoeding van 500 euro binnen. Wie de uitdaging aan wil gaan, kan het wedstrijdreglement opvragen bij de communicatiedienst van Langemark-Poelkapelle. (DCH)