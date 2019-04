Garageverkoop op Stille Zaterdag De Gezinsbond nodigt de inwoners van Langemark-Poelkapelle uit om hun overbodige spullen uit te stallen op Stille Zaterdag. Christophe Deconinck

19 april 2019

12u39 0

Terwijl in de rest van Vlaanderen de klassieke rommelmarkten op gang komen, nodigt de Gezinsbond van Langemark-Poelkapelle de inwoners op zaterdag 20 april uit om hun tweedehandsspullen van zolder te halen en te koop aan te bieden in hun garages. De term ‘garageverkoop’ mag echter ruim worden geïnterpreteerd, want ook de voortuin, een oprit of een tent mogen dienst doen als tijdelijke marktplaats. Wie het volledige traject te voet wil afleggen, zal flink wat kilometers in de benen hebben, want de deelnemers zijn verspreid over Langemark, Poelkapelle, Sint-Juliaan en Madonna. Alleen Bikschote werd voor deze editie overgeslagen. Vanaf 8 uur kan een lijst met de deelnemers worden opgehaald bij Ignaas Nuytten, Lijsterstraat 29 in Poelkapelle of bij de deelnemende verkopers, wiens huizen worden versierd met balonnen van de Gezinsbond. Bel voor meer info naar 057/48.98.25.