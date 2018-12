Gamer schopt het tot halve finales EK Football Manager

Christophe Maertens

05 december 2018

13u31 0 Langemark-Poelkapelle Stef Dewilde (27) uit Langemark heeft afgelopen weekend in Londen meegedongen naar de Europese titel van beste Football Manager van het jaar. In het computerspel moet de gamer zelf zijn spelers kopen en de speltactieken uitdenken. De twintiger schopte het tot in de halve finale.

Stef Dewilde kwam in 2010 in contact met de game Football Manager en raakte al snel helemaal in de ban. In het spel moet de gamer alles zelf in handen nemen. Hij koopt spelers en bepaalt de tactieken. “Het is een ander opzet dan bijvoorbeeld het spel Fifa. Hier moet je je hele ploeg managen en trainen.” Stef werd in 2010 Belgisch kampioen. “Eigenlijk werd ik toen tweede, maar de winnaar had bedrog gepleegd en werd gediskwalificeerd. Zo werd ik kampioen. Jammer genoeg betekende dat bedrog meteen het einde van het Belgisch kampioenschap. Het wordt sindsdien niet meer georganiseerd.”

Eigen spelers

Maar dat weerhoudt Dewilde er niet van verder te gamen. Via voetbalkrant.be kwam hij te weten dat het Europees kampioenschap in Londen werd georganiseerd. Hij stelde zich kandidaat en kreeg tot zijn verbazing een ticket richting de Britse hoofdstad. “Twintig spelers uit verschillende landen moesten het tegen elkaar opnemen. De wedstrijd werd gespreid over heel het weekend. Zaterdag moesten we ons team samenstellen. Je kon kiezen uit alle topspelers, maar je moest minstens vijf voetballers uit je eigen land kiezen.” Stef kon onder andere Toby Alderweireld, Mousa Dembélé en Eden Hazard in zijn elftal opnemen. “De organisatoren verdeelden ons in vier groepen en de twee beste mochten telkens verder. Die mochten dan op zondag de kwart-, halve- en finale beslechten.”

Verslavend

Stef behaalde in de voorrondes een gelijkspel tegen Denemarken, maar schakelde wel Wales en Spanje uit. In de kwartfinale stuurde hij thuisland Engeland naar huis, met 1-2 en 3-6. “Vanaf de kwartfinale werd alles in twee rondes beslecht.” Uiteindelijk strandde Dewilde in de halve finales tegen Denemarken met 1-1 en 2-0 verlies. Portugal won de Europese titel. “Maar ik ben tevreden en het was een fantastisch ervaring. Alles was voor de deelnemers geregeld en we hoefden niets te betalen, wat natuurlijk wel fijn was. Ik reisde alleen af naar Engeland, maar als ik geweten had dat er voor nog iemand plaats was, had ik mijn vriendin meegenomen.”

Stef geeft toe dat Football Manager wel een beetje verslavend is. “Je moet er wel wat tijd insteken om het onder de knie te krijgen. Ik neem ook deel aan de Belgische competitie van het spel. Daarbij beheer ik zowel KV Kortrijk als Zulte-Waregem. We spelen wedstrijden gelijklopend aan de echte Belgische voetbalcompetitie.”