Fotografe laat bezoekers expo nadenken over smartphonegebruik Christophe Deconinck

06 maart 2019

11u48 0 Langemark-Poelkapelle Fotografe Ann-Elise Lietaert laat met haar expo ‘Gebrek aan jou’ toeschouwers stilstaan bij overmatig gebruik van smartphones en sociale media.

Fotografe en illustratrice Ann-Elise Lietaert exposeert anderhalve maand in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle rond een opmerkelijk thema: smartphones. “We posten massaal beelden met onze jarige kinderen, maar vergeten om hen onverdeeld aandacht te geven. We vergeten vaak hoe we echt in verbinding moeten treden,” zegt de Poelkapelse kunstenares. Met haar tentoonstelling wil ze niemand met de vinger wijzen, maar vraagt ze de toeschouwers om even stil te staan bij hun smartphonegebruik. De expo loopt tot tot en met 20 april en kan worden bezocht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Vergeet vooral je gsm niet uit te zetten bij het binnengaan.