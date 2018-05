Ex-vrouw Tuur de visboer start mobiel viskraam MAN NOG ZEKER TWEE MAANDEN IN CEL NA INHUREN KNOKPLOEG ERIK DE BLOCK LIEVEN SAMYN

03 mei 2018

02u43 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark is Lies Goffin (43) met haar mobiele viskraam 'Délices chez Lies'gestart. Haar ex 'Tuur de visboer' verblijft nog steeds in de cel nadat hij een knokploeg op haar afstuurde. "Ik wil gewoon vooruit", benadrukt de vrouw.

Gisteren installeerde Lies haar retro ogend viskraam voor het eerst in de Keerzelaarstraat in Langemark. Voortaan zal je er elke woensdag- en vrijdagnamiddag en donderdagvoormiddag terecht kunnen voor verse vis, koude schotels, vispannetjes, salades, warme en koude pasta's.





"Met een beperkt budget wil ik rustig starten en een klantenbestand opbouwen", vertelt Lies. "Ik zal nog flyers uitdelen om het initiatief bij een breder publiek bekend te maken maar ik wil niet te hard van stapel lopen. Mijn prioriteit is de kwaliteit, dan zullen de klanten wel volgen."





Periode afsluiten

Ervaring in de vissector heeft Lies al, want ze was met haar ex Kurt S., alias Tuur de visboer, jarenlang het gezicht van viswinkel De Zeespiegel in het centrum van Langemark. Na hun echtscheiding kreeg ze eind februari twee zware jongens over de vloer thuis om haar af te dreigen en enkele klappen te verkopen. Dat gebeurde in opdracht van haar ex, die hoopte om zo een deel van een erfenis terug te krijgen. Kurt S. zit nog steeds in de cel voor de feiten. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent verlengde zopas zijn aanhouding nog eens met twee maanden. Ondertussen is De Zeespiegel ook al twee maanden dicht. "Ik wil een turbulente periode afsluiten en een nieuw hoofdstuk schrijven", vervolgt Lies. "Ik hou met mijn viskraam drie dagen halt in Langemark omdat ik er zelf al 22 jaar woon en er veel mensen ken. De viswinkel is dicht, dus loop ik er niemand voor de voeten. Ik wil geen vijanden maken. Ik wil gewoon dat de bewoners van Langemark en omstreken opnieuw gemakkelijk aan verse vis kunnen geraken. Als De Zeespiegel opnieuw de deuren zou openen, dan bekijk ik wel of ik er met mijn viskraam blijf verkopen." Lies en haar 'Délices chez Lies' zal niet alleen in Langemark te vinden zijn. Ook op de wekelijkse markten in Brugge en Blankenberge zal ze verse vis aan de man brengen. "Ik koos er heel bewust voor om markten aan te doen die De Zeespiegel niét bezoekt", aldus nog Lies. "Ik wil geen olie op het vuur gooien. Mijn retro viskraam is een keuze voor vooruitgang en niet tégen iemand." 'Délices chez Lies' vind je elke woensdag tussen 16 en 18 uur, elke donderdag van 9 tot 13 uur en elke vrijdag van 16 tot 18 uur in Langemark. Tot 11 mei krijgt iedere klant een gratis potje krabsalade.





