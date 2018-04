Elke deelgemeente heeft zijn AED-toestel 11 april 2018

Jaarlijks worden er in ons land tussen de 10.000 en de 15.000 personen getroffen door hartstilstand. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 à 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED (automatische externe defibrillator), dan heeft het slachtoffer een veel hogere overlevingskans, tot 70 %. In Langemark-Poelkapelle stonden al 3 AED-toestellen. Dat aantal wordt nu verhoogd tot 7. Je vindt ze in Sportcentrum Boezingestraat , OC Den Tap, het inkomsas van De Boomgaard, Madonna, Sint-Juliaan, Poelkapelle en in Bikschote.





(EFW)