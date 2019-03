Eindelijk waterzuivering voor Madonna: gedaan met afvalwater dumpen in de Broenbeek Christophe Deconinck

11 maart 2019

23u13 0 Langemark-Poelkapelle In het najaar van 2020 zullen 350 woningen in Madonna worden aangesloten op een gescheiden riolering. “Maar eerst de dorpskernvernieuwing afwerken”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem.

Het afvalwater van 350 woningen tussen Madonna en Langemark komt nu nog altijd rechtstreeks in de Broenbeek terecht. Daar komt in het najaar van 2020 verandering in. Aquafin, Fluvius, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Langemark-Poelkapelle slaan de handen in elkaar om het rioleringsstelsel aan te passen. “Daardoor zal het afvalwater uit de huizen in de Klerkenstraat, Gistelhofstraat en Galgestraat afgeleid worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Langemark, terwijl alleen nog het regenwater via open en vernieuwde grachten naar de Broenbeek zal vloeien”, vertelt Joke Van den Broecke, projectmanager bij Aquafin. “Dat zal resulteren in propere waterlopen.”

Burgemeester Lieven Vanbelleghem verduidelijkt waarom niet eerder wordt gestart met de werken. “Het plan voor dit project is ondertussen goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. We zullen dit voorjaar nog de vergunningen aanvragen, waarna we midden 2020 zouden kunnen starten met de werken. We gaan echter nog wachten tot het najaar omdat we eerst de dorpskernvernieuwing in Langemark willen afwerken.” Buurtbewoners met vragen kunnen terecht bij het contactcenter van Aquafin op 03/450.45.45 of via contact@aquafin.be.