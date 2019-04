Einde wegenwerken in zicht Statiecomité Poelkapelle wacht niet langer om het einde van de wegenwerken te vieren, ook al moet de afwerking nog starten. Christophe Deconinck

11 april 2019

11u27 0

Al sinds 2015 moeten de bewoners van de Houthulstseweg slalommen tussen kranen en bulldozers om hun woning te bereiken. Nu de onderlaag al in asfalt werd gegoten en de doorgang zo goed als vrij is, besloot het Statiecomité van Poelkapelle om het nakende einde van de werken te vieren. Op zaterdag 13 april nodigen zij iedereen uit in de zaal van Hoeve Luchtballon, langs Houthulstseweg 98 in Poelkapelle, voor het gratis optreden van First Gear Rock. De deuren van de zaal zwaaien open om 19 uur.

Intussen fluisteren kwatongen op sociale media dat de feestvreugde voorbarig is en de werken nog lange tijd kunnen aanslepen, onder meer omwille van foute aansluitingen die nog moeten worden aangepast. De tijd zal uitwijzen of zij al dan niet gelijk krijgen.