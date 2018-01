Einde van vier generaties achter de toog DE FRONTDUIF HEROPENT VANAVOND MET NIEUWE UITBATERS CHRISTOPHE MAERTENS

Foto Eric Flamand De krukken staan nu nog op de toog, maar tegen vanavond zet kersvers uitbater Jürgen Stratsaert ze klaar in De Frontduif. Langemark-Poelkapelle Jürgen Stratsaert (49) en zijn vriendin Annie Pieters (43) heropenen vanavond het café De Frontduif in Langemark. Ze nemen het roer over van een familie die vier generaties lang de zaak uitbaatte.

De nieuwe zaakvoerder is geboren in Ieper en groeide daar ook op. Na zijn studies en zijn legerdienst had Jürgen Stratsaert een job in de doe-het-zelfzaak Gamma. "Daar werkte ik dertien jaar lang. Daarop stapte ik in de horeca en werd cafébaas van The Corner in Ieper", aldus Jürgen. "Ik liet die zaak over aan een vriend en ging de baan op als klusjesman." De man viel echter in een zwart gat. "Ik ben heel graag onder mensen en ik miste dat wel in dat werk. Daarom besloot ik opnieuw een café uit te baten. Ik had dat het liefst in Ieper gedaan, maar dat kon niet echt. Nadat ik The Corner overliet, mocht ik immers in vier jaar geen nieuwe zaak beginnen in de stad. Het kan daarnaast ook niet de bedoeling zijn om klanten af te snoepen van The Corner. De uitbater en ik hebben immers dezelfde vriendenkring."





Clubs

Jürgen ging dus elders op zoek. "Ik woonde 13 jaar lang in Langemark en toen ik hoorde De Frontduif over te nemen was, klopte ik bij de eigenaar aan. Een café openhouden in een dorp is heel wat anders dan in een stad, dus wordt het wel een uitdaging. Gelukkig hebben nogal wat clubs De Frontduif als uitvalsbasis. Die hebben mij dan ook beloofd dat ze naar hier blijven komen." Veel veranderingen zal Jürgen niet meteen aanbrengen in de herberg. "Ik zal eerst even de kat uit de boom kijken. Na een maand of zo hou ik dan een officiële opening, met mijn neef Mike Wolfs, bekend van The Voice. Een optreden zal geen probleem zijn, want we hebben hier nog een mooie zaal met meer dan 100 zitplaatsen. In de toekomst wil ik daar ook maaltijden serveren." Bij het uitbaten van het café zal Jürgen hulp krijgen van zijn vrouw Annie Pieters. Zij is buschauffeur bij De Lijn, maar zal bijspringen waar ze kan.





Pittens

Het café, dat sinds 22 december is gesloten, opent dit weekend opnieuw de deuren. Marleen Bulckaen en Roland Colpaert gaan op hun beurt met pensioen. Toen het koppel stopte, betekende dat ook meteen het einde de vierde generatie in de familie die de zaak openhield. De Frontduif wordt in de volksmond bij 'Pittens' genoemd, en die naam stamt af van eerste uitbater Emiel Milleville, die samen met zijn vrouw Sulvy het café in de jaren 20 van vorige eeuw op gang trok. Emiel kreeg de lapnaam, omdat hij altijd verwees naar een bommenput die voor de herberg te vinden was. Hun zoon Gerard Milleville en zijn vrouw Madeleine namen de zaak over en verhuisden het café, dat toen nog De Nieuwe Kruisstraat heette, naar de overkant van de straat. In 1958 werd de feestzaal aan het pand gebouwd.





Met pensioen

De naam van het café veranderde in 1973 in De Frontduif en zo werd het een duivenlokaal. In november van dat jaar stierf Madeleine en nam brouwerij Sas Leroy de horecazaak over. De zussen Georgette en Alice Milleville stapten achter de toog en zij werden opgevolgd door nicht Brigitte. Toen zij stierf, namen Roland en Marleen het roer over, tot ook dat koppel met pensioen ging. "Het was vooral mijn vrouw die de zaak uitbaatte en ze heeft dat in totaal 22 jaar gedaan", zegt Roland. "Daarvoor hielp ze al mee van haar 15de of zo, stel je voor. Of we het niet gaan missen? Ik weet het niet. Momenteel zijn we nog bezig spullen uit de zaak weg te doen. Het deed wel gek toen we de sleutels van het café moesten afgeven. Maar het wil niet zeggen dat wij nooit meer iets zullen drinken in De Frontduif. Het zal wel enkel aan de andere kant van de toog zijn (lacht)."