Eigen streek verkennen met zomerzoektocht 19 juli 2018

02u25 0

Wie er deze zomer even op uit wil in eigen streek, kan naar jaarlijkse gewoonte meedoen met de zomerzoektocht HoLa-PoSta en met de fiets Houthulst, Langemark-Poelkapelle en Staden verkennen. De tocht is 37 kilometer lang en onderweg moeten 15 vragen opgelost worden en evenveel foto's gevonden worden. Deelnameformulieren zijn gratis te verkijgen bij de toeristische diensten van de gemeenten en zijn ook te downloaden op www.staden.be. De prijsuitreiking vindt op zaterdag 5 oktober plaats in het SWOK. (SVR)