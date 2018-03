Eén gang, acht kamers, slechts één uitweg VRIENDEN BOUWEN VOORMALIG RUSTHUIS OM TOT 'ESCAPE ROOM' CHRISTOPHE DECONINCK

20 maart 2018

02u43 0 Langemark-Poelkapelle Vier vrienden hebben in het oude pand van rusthuis De Boomgaard een tijdelijke 'escape room' gemaakt. In één gang en acht kamers moet je allerhande raadsels oplossen om te ontsnappen. De escape room, vlak naast het nieuwe Guynemerpaviljoen, opent op 14 april.

Momenteel leggen de vier twintigers de laatste hand aan de 'escape room' in het leegstaande complex van De Boomgaard langs de Zonnebekestraat. Nick Verstraete, Olivier Descamps, Brecht Vermeersch en Simon Bruynsteen hebben een deel van het pand thematisch aangekleed voor een ontsnappingsspel.





"We hebben samen bij basketploeg Rapid gespeeld en we spreken nog steeds vaak samen af. Toen we zelf eens een escape room hadden bezocht, kwam het idee bij ons op. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en toen we op zoek gingen naar een locatie, botsten we op het leegstaande oude gebouw van woonzorgcentrum De Boomgaard. Het pand is eigendom van het OCMW, maar het werd ook al gebruikt voor oefeningen van de politie. Toen de OCMW-raad ons verzoek goedkeurde om een gedeelte tijdelijk in te kleden als escape room, sprongen we een gat in de lucht. We mogen een gang en acht kamers gebruiken."





Voor de sloop begint

Het gaat om een tijdelijke escape room. "Begin 2019 gaat het gebouw tegen de vlakte, maar dat zorgt er wel voor dat we naar hartenlust gaten kunnen boren in de muren." Het viertal groeide op in Langemark, maar de vrienden hebben een heel verschillende achtergrond. "Ik ben jeugdconsulent in deze gemeente, Nick is IT-concultant in Leuven, Brecht installeert zonnepanelen en Olivier werkt bij de personeelsdienst van Westvlees. We hebben elk onze talenten en dat komt ons hier goed van pas." De escape room heeft één thema: gevangenis. Veel willen de vier er niet over kwijt. "We houden iedereen nog buiten omdat we de verrassing zo groot mogelijk willen houden."





Eerst uittesten

De escape room wordt uiteraard ook getest. "Binnenkort laten we onze vriendinnen binnen bij wijze van try-out, maar de eerste echte gasten laten we pas op zaterdag 14 april binnen, als het openingsweekend van start gaat." Het viertal mikt niet op toeristen, maar op de lokale bevolking. "We hebben zelfs de moeite niet genomen om de website in het Engels op te stellen, want we hopen vooral mensen uit de regio te lokken. Voor veel inwoners zal het een unieke kans zijn om het gebouw nog eens vanbinnen te zien voor het verdwijnt."





Reserveren kan via www.escaperoomlangemark.be. De prijs varieert van 15 tot 20 euro per persoon, afhankelijk van de grootte van de groep.