Dronkenman rijdt op velg 05 april 2018

In de Veurnestraat in Pervijze werd een 25-jarige man uit Langemark dinsdagavond op een merkwaardige manier tegengehouden door de politie. Die merkten op dat de man op zijn velg aan het rondrijden was en dat de vuurgensters al uit de wielen schoten. Ze hielden de man tegen en lieten hem blazen. Hij bleek te veel te hebben gedronken en speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Zijn auto werd getakeld.





(JHM)