Dorpskernvernieuwing op pauze tijdens bouwverlof 10 juli 2018

02u44 0 Langemark-Poelkapelle Met het bouwverlof voor de deur, van 23 juli tot 20 augustus, geeft 'ver#langemark' een korte stand van de zaken bij de ingrijpende werken in het dorpscentrum.

Door de aanhoudende hitte ligt de aanleg van de betonverharding in de Statiestraat momenteel noodgedwongen stil, omdat het beton bij een temperatuur hoger dan 20 graden Celsius te snel uitdroogt. Ook het inwassen van de voetpaden in natuursteen wordt om dezelfde reden tijdelijk opgeschoven. In de Korte Ieperstraat wordt de riolering nog aangelegd tot aan de Koedreef, waarbij de weg nog voor het verlof zal worden opgebroken. De zone vanaf de Koedreef tot aan de Boezingstraat blijft gevrijwaard tot na het bouwverlof. Tussen de Statiestraat en de Korte Ieperstraat worden de riolen verder aangelegd. Om de toegankelijkheid zonder grote hoogteverschillen te garanderen, zullen de boordstenen pas na het bouwverlof worden aangelegd. Op de markt werd tussen de Korte Ieperstraat en de Zonnebekestraat de afvalwaterleiding intussen aangelegd en werkt men aan de voorzieningen voor de hemelwaterleiding. Dit deel zou tijdens het bouwverlof toegankelijk moeten zijn. Bij dringende vragen, kan u altijd iemand op de werf aanspreken of bellen naar aannemer Persyn: tijdens de werkuren op 056/75.6 5.01, buiten de werkuren op 0479/27.02.72. Voor minder dringende vragen kunt u contact opnemen per mail via verlangemark@langemark-poelkapelle.be of telefonisch op 057/49.09.10. (DCH)