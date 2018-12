Donkere wolk boven laatste gemeenteraad MORGEN VERDICT OVER HERTELLING, MAAR TOPE 8920 KAN NOG IN BEROEP Redactie

21 december 2018

09u02 0 Langemark-Poelkapelle Morgen weten we of de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de stembusgang geldig verklaart of niet. Intussen stijgt de spanning in de gemeenteraad, want als Tope 8920 beslist om daarna in hoger beroep te gaan, kan het wel eens heel lang duren vooraleer het nieuwe bestuur mag beginnen.

Wat de laatste gemeenteraad van burgemeester Alain Wyffels (CD&V) moest worden, begon in mineur met de kennisname van het bezwaarschrift dat het blauw-groene kartel Tope 8920 had neergelegd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Tope 8920 betwist de uitslag omdat er volgens hen onregelmatigheden zouden geweest zijn bij het tellen van de stemmen. Tope kwam twee stemmen te kort om een derde zetel in de wacht te slepen.

Huidig schepen voor Openbare Werken Lieven Vanbelleghem (CD&V), die zich voorbereidt om in januari op de stoel van de burgemeester te zitten, maakte de balans op. "Als zal blijken dat het verzoek van Tope 8920 wordt ingewilligd en er een onderzoek komt, dan zal het huidige college verder moeten werken en zal het tegelijk moeten fungeren als vast bureau voor het OCMW. Dit is voor niemand aangenaam, maar afwachten is de boodschap."

Juridisch getouwtrek

Wyffels viel zijn opvolger bij: "Laat ons hopen dat er zo snel mogelijk een uitspraak volgt." Hij vreest vooral voor juridisch getouwtrek dat wel eens maanden zou kunnen aanslepen . "Als de uitspraak er is, roep ik Tope 8920 op om zo snel mogelijk te laten weten of zij van plan zijn om nog naar de Raad van State te stappen." Want dat zou betekenen dat hij als huidig burgervader op post moet blijven. "Al heb ik daar niet veel goesting in", aldus Wyffels. "Het zou van collegialiteit getuigen mocht Tope 8920 open willen communiceren. Zoniet kan deze administratie zich niet voorbereiden."

De drie zetelende raadsleden die met Tope 8920 naar de verkiezingen trokken, schepen Frank Gheeraert (die van plan is om na deze legislatuur uit de politiek te stappen) Koen Bentein en Luc Vandamme, wilden tijdens de zitting niet reageren. Tope 8920-voorzitter Laurent Hoornaert, die het voortouw trekt bij de betwisting van de stemmingsronde, wilde dat wel: "De voltallige lijst Tope 8920 heeft zich goed geïnformeerd vooraleer een verzoek voor hertelling in te dienen. Wij hebben geen invloed op het verloop van de procedure die de democratische regels van Binnenlands Bestuur volgt. Dat de nieuwe meerderheid Tope 8920 in de hoek wil duwen omdat we de regels van minister Homans (N-VA) volgen, is eigenlijk onbegrijpelijk."

Intussen gooit N-VA - de partij die als winnaar uit de verkiezingen uit kwam - op sociale media met bakken modder naar de 'bezwaarmaker'. Morgen zal de Raad der Verkiezingsbetwistingen zich uitspreken over de zaak. Wordt vervolgd.