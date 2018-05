Diamant voor Roger en Odette 16 mei 2018

Vrijdag 4 mei vierden Roger Louwyck en Odette Dewilde hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze huwden op 26 april 1958 in Langemark. Roger werd geboren in 1936 in Bikschote, Odette werd geboren in 1938 in Langemark. Het koppel leerde elkaar kennen in de cinema in de Statiestraat, daarna tijdens een bal sloeg de vonk over. Na hun huwelijk woonden ze korte tijd bij de ouders van Odette, daarna verhuisden ze naar hun huidige woning in de Boezingestraat. Ze kregen een dochter en ondertussen zijn er twee kleinkinderen. Door het gemeentebestuur van Langemark werden ze op passende wijze in de bloemetjes gezet.





(EFW)