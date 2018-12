De 'tank van Poelkapelle' zal weer rijden Tank kampte met ernstig technisch probleem, dat gulle Nederlanders nu zullen verhelpen Redactie

22 december 2018

21u09 0 Langemark-Poelkapelle Door een stel versleten hydraulische pompen dreigde de replica van de WOI-tank uit Poelkapelle op stal te moeten blijven, maar dankzij een schenking van een Nederlandse firma kan het gevaarte binnenkort wellicht weer de baan op.

Op 31 juli 1917 stonden 136 Britse tanks klaar om de Duitsers rond Ieper terug te dringen. Hoewel de meeste tanks de weken en maanden die daarop volgden in de modder verzonken of werden stukgeschoten, is het een verhaal dat tot de verbeelding blijft spreken. In 2005 besloot een kleine groep enthousiastelingen om zo’n tank na te bouwen en zo een toeristische trekpleister voor Poelkapelle te creëren.

De tank is intussen al geruime tijd af en heeft al heel wat ‘actes de présence’ gedaan. Maar momenteel staat de tank op stal. “De pompen die noodzakelijk zijn om de tank te laten functioneren, waren helemaal op”, verduidelijkt Johan Vanbeselaere, die samen met zijn broer Luc al van meet af aan het project helpt dragen. “In elke rupskant zit een hydraulische pomp, maar die waren al tweedehands toen we ze installeerden en ‘rats versleten’. Daardoor waren we genoodzaakt om de tank aan de kant te zetten en werd het uitkijken naar een betaalbare oplossing.” En net dat financiële aspect vormde het grootste probleem.

De tank werd in de loop van de jaren gebouwd met schenkingen en ontelbare uren vrijwilligerswerk. “Minstens twintig mensen hebben er in de loop van de jaren aan gesleuteld,” aldus Johan. Het is intussen een peperduur project geworden, waarbij de teller tot op vandaag blijft doorlopen. “Momenteel werd er al een totaal van om en bij de 120.000 euro aan gespendeerd dankzij privé-donaties, maar we zijn er nog niet.” Gelukkig kreeg het tankteam de steun van een firma uit Nederland, die hun kreet om hulp had opgevangen. “Hydrauvision uit Schoonedijk in Zeeland heeft twee pompen, die al een vorig leven hebben gehad, gratis voor ons gereviseerd en aan ons geschonken. Ook de motor is ooit een schenking geweest, maar dan van JCB UK. Een ander Nederlands bedrijf en DAF uit Ieper hebben samengewerkt om ook die nieuw leven in te blazen.”

Critici fronsen misschien de wenkbrauwen bij het lezen dat er moderne hydraulica aan te pas komt, maar het zou niet haalbaar zijn om een exacte kopie van de tank na te bouwen, omwille van de achterhaalde mechaniek en de moeilijkheid om al die zeldzame stukken bijeen te sprokkelen, laat staan na te maken. Daarom besloot de ‘tankcrew’ jaren geleden al om moderne aandrijving te combineren met oude technieken. Langs de buitenkant ziet de tank er precies uit als de Mark IV-tanks uit 1917, maar binnenin loopt alles een stuk gesmeerder. “Het hart van onze tank is eigelijk van de ondertrein van een hydraulische graafmachine, zonder de graafarm, die we hebben omgebouwd. Daardoor is het mogelijk geworden om een rijdende tank te bouwen en kunnen we laten zien tot wat die in staat is en er uiteraard ritjes mee maken. Als alles goed gaat, krijgen we hem tegen eind januari terug operationeel. Dat is maar goed ook, want we hebben al een paar nieuwe boekingen binnen. Zo zijn we volgende zomer uitgenodigd in Engeland voor een demonstratie.”

De internationale interesse voor de tank blijft onverminderd voortgaan. Intussen kwamen al tal van televisiemakers kwamen naar Pond Farm afgezakt, waar de tank tot voor kort stond opgesteld. Op 21 november laatstleden, verscheen de tank nog op ‘War Junk WW1' op National Geographic en eerder dit jaar op Bruce Comptons ‘Combat Dealers’ op Discovery Channel. “Geen nood voor wie dat gemist heeft, want het wordt nog heruitgezonden,” voegt Johan er geruststellend aan toe. Wie dan weer benieuwd is naar de werking van de tank en de pompen, vindt een video met een demonstratie op de Facebookpagina ‘Tank Poelkapelle’.